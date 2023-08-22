تراجع ملحوظ في نسبة الإقبال على شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 65 شاطئًا تراجعًا ملحوظًا فى نسبة الاقبال والاشغال بعد ان احققت الجمعه الماضية أعلى نسبة اقبال بدء تشغيل الشواطئ على الرغم من رفع الرايات الحمراء، مع استمرار حالة الهدوء والاستقرارعلى الشواطئ مع هدوء في حركة الأمواج والبحر، وسط أجواء صيفية جميلة، وارتفاع درجة الحرارة.

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسب الإشغال بشواطئ شرق 30% وشواطئ غرب 20%.

ودعت رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف محبي شواطئ الإسكندرية لاستغلال فرصة هدوء الأمواج وانخفاض نسب الإقبال في الاستمتاع والاستجمام على شط البحر

يأتي ذلك وسط توقعات بارتفاع نسبة الإقبال على جميع الشواطئ خلال الساعات القليلة المقبلة، وكلما اقتربنا من وقت الغروب، وذلك حرصًا من المواطنين على تجنب التعرض لأشعة الشمس.

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أعلنت اول أمس تحقيق أعلى نسبة اشغال على الشواطئ خلال الجمعة موضحة أنه تم ضبط مجموعة من المخالفات ومصادرة ممنوعات وطرد أصحابها، مع ضبط بعض العمال لقيامهم بابتزاز الرواد وتحصيل مبالغ مالية منهم دون وجه حق.

وجرى رفع الرايات الصفراء التحذيرية أمام المصطافين في أغلب شواطئ القطاع الغربي بنسب إشغال لا تتعدى الـ5%، وشددت على ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات عمال الأبراج والمنقذين.

وتعتبر الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.