تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمراكز الشرقية

لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وفي مركز فاقوس، قامت الأجهزة التنفيذية بمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والسفوحة بالمدينة والتى تضمنت عدد كبير من الطرق العامة والشوارع، حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

وفي مركز مشتول السوق

واصلت الإدارات المعنية بمركز ومدينة مشتول السوق، بتكثيف أعمال رش الرزاز للقضاء على يرقات البعوض والذباب بشوارع مدينة مشتول السوق لخلق بيئة صحية ونظيفة، وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفي مركز أولاد صقر

توجهت معدات وسيارات مركز ومدينة أولاد صقر لرفع تجمعات القمامة من الشوارع و الطرق العامة والأماكن المخصصة للتجميع، وكذلك تسيير سيارات نقل القمامة إلى النقطة الوسيطة ونقلها إلى المقالب العمومية، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

مركز أبوحماد

شنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد حملات يومية لرفع السفوحة من على جانبي الطريق الرئيسي بداية من أبوحماد حتى معهد ضباط الصف، ورش الطرق الرئيسية بالمياه وتجميل وتهذيب الأشجار بمخارج المدينة، وزراعة الأشجار لزيادة المساحة الخضراء وتوفير بيئة صحية نظيفة للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى لمدخل المدينة.

وفي مركز منيا القمح

قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح بالمرور على جميع مواقف السيارات بالمدينة للتأكد من إلتزام جميع السائقين بالمواقف، والإطمئنان علي الإلتزام بتعريفه الركوب وعدم وجود زحام بالمواقف وسلامة الحركة المرورية.

وبمركز ديرب نجم، قامت الأجهزة التنفيذية بمتابعة أعمال التجميل والتشجير بالمدينة وقص الأشجار وري الأحواض تجاه طريق الزقازيق، والاهتمام بنظافة المسطحات الخضراء بمدخل المدينة، كما تم إزالة الأتربة والسفوحة بامتداد طريق قرية اكوة والعرب شاهين، وتحميل المخلفات وتجمعات القمامة بجانبي الطريق وإلقائها بالأماكن المخصصة لها والتنبيه على أهالي القرى بعدم إلقاء المخلفات بالشوارع أو على جانبي الترع، كما تم المرور على المحال التجارية بإمتداد شارع النصر وحتى موقف الزقازيق لرفع الإشغالات الموجودة بحرم الطريق والباعة الجائلين بمحيط مسجد النصر.

كثفت رئاسة مركز ومدينة الحسينية جهودها اليومية لمتابعة أعمال النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بالشوارع، وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق .

وفي حي ثان الزقازيق

قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة حي ثان الزقازيق، بمتابعة أعمال النظافة والتجميل بشارع المحافظة وشارع جمال عبد الناصر وشارع طريق القنايات وشارع الجيش ومنطقة حسن صالح، للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

وقامت الأجهزة التنفيذية وفي مركز ههيا، بمتابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة وجميع المداخل والمخارج، ونقل مخلفات القمامة من النقطة الوسيطة إلى المقالب العمومية المخصصة لمركز ههيا، وعدم تراكم مخلفات القمامة حفاظاً على البيئة وخوفاً من تفاعل التراكمات والقضاء على أى انبعاث للأدخنة بما لايؤثر على الصحة العامة للمواطنين.