التصلب الضموري يهاجم مُدرس فلسفة.. والوفد تناشد المسؤولين بإنقاذ حياته

بجسدٍ عليل، وعيونٍ هزمها المرض، ناشد الأستاذ محمود عبدالكريم، مُدرّس الفلسفة وعلم النفس بمدرسة النهضة الإسلامية الثانوية، في شبرا الخيمة، وزارتي التعليم والصحة، بالتدخل السريع لإنقاذ حياته، إذ بات المرض ينال من جسده في كل يوم، والموت يزوره في كل ليلة.

بدأت معاناة عبدالكريم صاحب الـ32 عامًا، في شهر ديسمبر 2022، عندما اكتشف إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، ورغم ذلك ظل يؤدي مهام عمله ورسالته في التدريس لطلاب الثانوية العامة، حتى تمكّن منه المرض وعجز عن الوقوف على قدميه.

لجأ مُدرس الفلسفة وعلم النفس، إلى مستشفى النيل للتأمين الصحي في شبرا الخيمة، لتلقي العلاج منها، وتم عرضه على لجنة طبية وتشخيص حالته، وبعد مرور 15 يومًا تم تحويله إلى التأمين الصحي في مدينة نصر والعرض مرة ثانية على لجنة طبية أخرى، وإقرار صرف العلاج له.

ولكن لم يتسلم المريض العلاج المخصص لحالته من التأمين الصحي على الرغم من توافره بناء على تأكيد الطبيب، ومن بين العقاقير الطبية المخصصة له، نوع "برشام" مستورد تبلغ ثمن العلبة الواحدة منه 4000 جنيه، بالإضافة لحاجة "عبدالكريم" إلى جلسات علاج طبيعي ومائي وصدمات كهرباء وتنفس، يوميًا وهو ما لم تتحمله الحالة المادية للمريض وأسرته، إذ يتجاوز مجمل تكلفة الجلسات المطلوبة يوميًا 1500 جنيه.

وأكدت شقيقة عبدالكريم، أن المرض بدأ ينتشر بالجسم ويضرب الجهاز التنفسي والوظائف الحيوية حتى أصبح عاجز عن التنفس بشكل طبيعي وغير قادر على البلع والنوم.

وتناشد جريدة "الوفد" وبوابتها الإلكترونية مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم، بالتدخل السريع لإنقاذ حالة الأستاذ محمود عبدالكريم مُدرس الفلسفة وعلم النفس، وتقديم الخدمات الصحية اللازمة له والعلاج المناسب لحالته وسرعة صرفه للمريض.