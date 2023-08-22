ثقافة المنيا تواصل فعاليات ورش التدريب على مسرح للأطفال وإعداد ممثل

يواصل قسم المسرح بقصر ثقافة المنيا، تقديم فعاليات ورشة تدريب الأطفال على المسرح والتعرف عليه وتناول المدرب كيفية الوقوف على خشبة المسرح، و يقوم بالتدريب المخرج محمد حسن والفنان محمد سمير.

وتقام الورشة يومى الاثنين والأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءا من كل اسبوع ، وفي سياق متصل يواصل قصر ثقافة المنيا بقسم المسرح، تقديم فعاليات ورشة إعداد ممثل، يقدمها الفنان والمخرج المسرح مجدي أبو زيد ، وتقام الورشة خلال يومى الأثنين والأربعاء من كل إسبوع، في تمام الساعة السادسة مساء، حيث تناول شرح مدارس الأداء التمثيلى ،علاقة الممثل والشخصية الممثلة، والوقف..تعريفة..وأنواعه ،الفرق بين ممثل المسرح، وممثل الإذاعة ، وممثل التليفزيون.

وذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل.