مجدى: فقدت ذراعى بمصنع طوب بالصف وفقدت معه حقوقى المادية والقانونية
أعمل بمصنع طوب بمنطقة الاوتوستراد بعرب أبو ساعد بمركز الصف بمحافظة الجيزة منذ 8 سنوات لسد احتياجات أسرتى، ورغم فسوة العمل بهذه المصانع خصوصا فى فصل الصيف، إلا أننى كنت أتحمل بسبب قسوة الظروف الاقتصادية ومتطلبات أسرتى.
وأثناء قيامى بمهام عملى يوم 14 يونيو الماضى تعرضت لإصابة عمل نتج عنها قطع بالأوتار والشرايين والأعصاب، وكسر عظمتى الساعد الأيسر مما أدى إلى بتر زراعى اليسرى بالكامل داخل ماكينة الدرفلة بالمصنع، وتم تحرير محضر رقم 8324 جنح الصف لسنة 2023 ضد أصحاب المصنع. مؤكدًا أنه يعمل فى المصنع منذ 8 سنوات متتالية بدون تأمين صحى أو اجتماعى، ولم يقم أصحاب المصنع بالتأمين عليه، ولم يكلفوا أنفسهم بعد إصابته بنقله إلى المستشفى على نفقتهم، ولكنهم قاموا باستدعاء أهله الذين قاموا بنقله إلى أحد المستشفيات الخاصة فاقد الوعى، ولم يتكفل أصحاب المصنع بأى تكاليف علاجى بالمستشفى، فقد تكفل أهلى بمصاريف علاجى بل قام أصحاب المصنع بغلق هواتفهم ولم يسألوا عنى وأحتاج الآن إلى ثلاث عمليات أخرى.
أناشد حسن شحاتة وزير القوى العاملة التدخل لاستعادة حقوقى، خاصة أننى أصبحت غير قادر عن العمل ولا أستطيع الإنفاق على أسرتى.
مجدى وطنى إمام على
الجزيرة الشقراء مركز الصف محافظة الجيزة