مجدى‭:‬ فقدت‭ ‬ذراعى‭ ‬بمصنع‭ ‬طوب‭ ‬بالصف‭ ‬وفقدت‭ ‬معه‭ ‬حقوقى‭ ‬المادية‭ ‬والقانونية

أعمل‭ ‬بمصنع‭ ‬طوب‭ ‬بمنطقة‭ ‬الاوتوستراد‭ ‬بعرب‭ ‬أبو‭ ‬ساعد‭ ‬بمركز‭ ‬الصف‭ ‬بمحافظة‭ ‬الجيزة‭ ‬منذ‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬لسد‭ ‬احتياجات‭ ‬أسرتى،‭ ‬ورغم‭ ‬فسوة‭ ‬العمل‭ ‬بهذه‭ ‬المصانع‭ ‬خصوصا‭ ‬فى‭ ‬فصل‭ ‬الصيف،‭ ‬إلا‭ ‬أننى‭ ‬كنت‭ ‬أتحمل‭ ‬بسبب‭ ‬قسوة‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ومتطلبات‭ ‬أسرتى‭.‬

وأثناء‭ ‬قيامى‭ ‬بمهام‭ ‬عملى‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬الماضى‭ ‬تعرضت‭ ‬لإصابة‭ ‬عمل‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬قطع‭ ‬بالأوتار‭ ‬والشرايين‭ ‬والأعصاب،‭ ‬وكسر‭ ‬عظمتى‭ ‬الساعد‭ ‬الأيسر‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬بتر‭ ‬زراعى‭ ‬اليسرى‭ ‬بالكامل‭ ‬داخل‭ ‬ماكينة‭ ‬الدرفلة‭ ‬بالمصنع،‭ ‬وتم‭ ‬تحرير‭ ‬محضر‭ ‬رقم‭ ‬8324‭ ‬جنح‭ ‬الصف‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬ضد‭ ‬أصحاب‭ ‬المصنع‭. ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬فى‭ ‬المصنع‭ ‬منذ‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬متتالية‭ ‬بدون‭ ‬تأمين‭ ‬صحى‭ ‬أو‭ ‬اجتماعى،‭ ‬ولم‭ ‬يقم‭ ‬أصحاب‭ ‬المصنع‭ ‬بالتأمين‭ ‬عليه،‭ ‬ولم‭ ‬يكلفوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬بنقله‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬على‭ ‬نفقتهم،‭ ‬ولكنهم‭ ‬قاموا‭ ‬باستدعاء‭ ‬أهله‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بنقله‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬فاقد‭ ‬الوعى،‭ ‬ولم‭ ‬يتكفل‭ ‬أصحاب‭ ‬المصنع‭ ‬بأى‭ ‬تكاليف‭ ‬علاجى‭ ‬بالمستشفى،‭ ‬فقد‭ ‬تكفل‭ ‬أهلى‭ ‬بمصاريف‭ ‬علاجى‭ ‬بل‭ ‬قام‭ ‬أصحاب‭ ‬المصنع‭ ‬بغلق‭ ‬هواتفهم‭ ‬ولم‭ ‬يسألوا‭ ‬عنى‭ ‬وأحتاج‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬عمليات‭ ‬أخرى‭.‬

أناشد‭ ‬حسن‭ ‬شحاتة‭ ‬وزير‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬التدخل‭ ‬لاستعادة‭ ‬حقوقى،‭ ‬خاصة‭ ‬أننى‭ ‬أصبحت‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬ولا‭ ‬أستطيع‭ ‬الإنفاق‭ ‬على‭ ‬أسرتى‭.‬

‏مجدى‭ ‬وطنى‭ ‬إمام‭ ‬على

‏الجزيرة‭ ‬الشقراء‭ ‬مركز‭ ‬الصف‭ ‬محافظة‭ ‬الجيزة

