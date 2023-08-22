تشغيل خمسة شوارع لإنتظار المركبات داخل نطاق مدينة الأقصر

وقع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، العقود المبرمة بين محافظة الأقصر طرف أول، وشركة الكرنك للإستثمار السياحي والزراعي الكائنة بشارع معبد الكرنك بالأقصر، بشأن الترخيص بإستغلال وتشغيل 5 شوارع لإنتظار المركبات داخل نطاق مدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد في مزايدة علنية عامة تخضع لأحكام قانون تنظيم التعاقدات ، وتنفيذا للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم إنتظار المركبات بالشوارع.

جاء ذلك في إطار خطة محافظة الأقصر، لتوفير ساحات إنتظار آمنة للمركبات والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائى فى الشوارع، والحفاظ على التنسيق الحضارى للمحافظة من خلال شركات متخصصة فى هذا المجال،

وشملت مواقع ساحات الإنتظار كالتالي:

(1) منطقة خالد بن الوليد عدد (1) شارع (نزلة الزناتى ) متفرع من شارع خالد بن الوليد حي جنوب

(2) شارع معبد الكرنك (بارك مسجد الشبان المسلمين حي وسط)

(3) شارع السرب السياحي ( متفرع من شارع معبد الكرنك حي وسط )

(4) شارع بجوار مسجد احمد النجم ( أمام مقهى أم كلثوم من الناحية الغربية حي وسط )

(5) شارع متفرع من شارع سلمى سليم بجوار حديقة الكرنك بارك.