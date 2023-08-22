استغاثة‭ ‬لوزير‭ ‬الكهرباء‭ ‬قبل‭ ‬وقوع‭ ‬الكارثة

أهالى‭ ‬منطقة‭ ‬ميت‭ ‬شماس‭ ‬بالجيزة‭ ‬يتقدمون‭ ‬بشكوى‭ ‬عاجلة‭ ‬الى‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬شاكر‭ ‬وزير‭ ‬الكهرباء‭ ‬بسبب‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬ماهر‭ ‬الحداد‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬تعطل‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬شوارع‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‭. ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬الانقطاع‭ ‬هو‭ ‬انفجار‭ ‬كابل‭ ‬كهربائي‭ ‬أرضي،‭ ‬والأمر‭ ‬المثير‭ ‬للقلق‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬كابينة‭ ‬للكابل‭ ‬المذكور،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬المشكلة‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‭ ‬وتعقيدًا‭.‬

وهذا‭ ‬الانقطاع‭ ‬الطارئ‭ ‬في‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬يعرض‭ ‬المواطنين‭ ‬وخاصة‭ ‬الأطفال‭ ‬للخطر،‭ ‬حيث‭ ‬يصعب‭ ‬عليهم‭ ‬تحمل‭ ‬الحرارة‭ ‬الشديدة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬التبريد‭ ‬والتهوية‭ ‬اللازمة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬العودة‭ ‬المفاجئة‭ ‬للتيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬بعد‭ ‬الانقطاع‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تلف‭ ‬الأجهزة‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬مما‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬خسائر‭ ‬مادية‭ ‬جسيمة‭ ‬للمواطنين‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬كابل‭ ‬أرضي‭ ‬معرض‭ ‬للانفجار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬يؤدي‭ ‬الي‭ ‬حدوث‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬سواء‭ ‬علي‭ ‬حياة‭ ‬الأفراد‭ ‬أو‭ ‬البيوت،‭ ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عاجلة‭ ‬لإصلاح‭ ‬الكابل‭ ‬الأرضي‭ ‬المتضرر،‭ ‬وتوفير‭ ‬كابينة‭ ‬مناسبة‭ ‬للحماية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬نطالب‭ ‬بتعزيز‭ ‬الصيانة‭ ‬الدورية‭ ‬للشبكة‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وضمان‭ ‬توافر‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والمعدات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬الشبكة‭ ‬بأمان‭ ‬واستقرار‭.‬

أناشد‭ ‬الوزارة‭ ‬سرعة‭ ‬استجابة‭ ‬هذه‭ ‬الشكوى‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لحل‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬لحماية‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬وضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬توفير‭ ‬الكهرباء‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬وآمن‭. ‬علمًا‭ ‬بأنه‭ ‬سبق‭ ‬التقدم‭ ‬بشكاوى‭ ‬تخص‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬تحت‭ ‬رقم‭ ‬4133530‭ ‬ورقم‭ ‬5523648

توقيعات‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬أهالى‭ ‬منطقة‭ ‬مياة‭ ‬شماس‭ ‬عنهم

أيمن‭ ‬محمد‭ ‬سيد‭ ‬أمين

ميت‭ ‬شماس‭ ‬–‭ ‬المنوات‭ ‬–‭ ‬مركز‭ ‬أبو‭ ‬النمرس

بطاقة‭ ‬رقم‭ ‬قومي‭ ‬27005302101438

تليفون‭ ‬01006055008‭-‬01022909902

