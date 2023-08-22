عاجل
طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد بعد ظهوره في مصر أعراض المتحور الجديد لكورونا EG.5 بعد ظهوره في مصر
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعثة المنتخب الروماني في ضيافة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو بعثة المنتخب الرومانيي التي تقوم بزيارة إلى مصر.

ورحب شريف مصطفى ببعثة المنتخب الروماني للووشو كونغ فو وقام باصطحابهم في جولة سياحية إلى معالم جمهورية مصر العربية وسط انبهار الحضور بالحضارة المصرية القديمة.

وقال إن وجود بعثة المنتخب الروماني للووشو كونغ فو أمر يدعو إلى الفخر خاصة بعد الاتفاق على عدد من الأمور التنظيمية بين الجانبين مما يسهم في زيادة التطور الذي يشهده صفوف منتخب الفراعنة في الوقت الحالي.

وخلال الجولة السياحية تحدث رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للووشو كونغ فو عن عمق العلاقة بين مصر  ورومانيا في  المجال الرياضي متمنيا لهم قضاء وقت ممتع  داخل جمهورية مصر العربية.

وقدم الوفد الروماني الشكر والتحية إلى شريف مصطفى بعد حفاوة الاستقبال التي وجودها من الجانب المصري مؤكدين أن ذلك ليس بالغريب على الشعب المصري المضياف بطبعه، متمنين أن تتكرر تلك الزيارة في القريب العاجل من أجل التمتع بالأجواء السياحية الرائعة فضلا عن عقد لقاء مع المنتخب المصري للووشو كونغ فو الذي أصبح قوة لا يستهان بها ضمن الدول الإفريقية في مجال الووشو كونغ فو ووصل إلى صدارة الترتيب على صعيد القارة السمراء.استقبل شريف مصطفى رئيس الإتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الإتحاد الدولى للووشو كونغ فو بعثة المنتخب الرومانى التي تقوم بزيارة إلى مصر.

مواد متعلقة

أديداس والأهلي يكشفان عن القميص الجديد  لموسم 23/24 وعودة شعار نادي القرن (صور)

كاراتيه الزهور يحقق 8 ميداليات ببطولة إفريقيا بالمغرب

بنات مصر يتألقن في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني

استدعاء 3 محترفين لمعسكر المنتخب الأوليمبي

وزير الرياضة يستقبل أبطال منتخب المصارعة بمطار القاهرة عقب مشاركتهم ببطولة العالم

محمد محمود يستقبل بعثة المصارعة بمطار القاهرة بعد تحقيق إنجازا تاريخيا ببطولة العالم

وزير الرياضة: القيادة السياسية في مصر تدعم الشباب وتضعهم في مقدمة الأولويات

سيتى كلوب بنها يستضيف اختبارات كابيتانو مصر