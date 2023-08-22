الاتفاق يستعيد خدمات هندرسون أمام الخليج

استعاد نادي الاتفاق السعودي خدمات جوردان هندرسون خلال المواجهة المنتظرة أمام الخليج في دوري روشن.

وغاب هندرسون عن مباراة الاتفاق والحزم في لجولة الثانية من الدوري السعودي بسبب وعكة صحية تعرض لها.

وتقام مباراة الاتفاق والخليج يوم الخميس المقبل في إطار الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري روشن.

وعاد الاتفاق إلى التدريبات الجماعية ، بعدما الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين، بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة الإنجليزي ستيفن جيرارد.

وشهد مران الاتفاق انتظام المدافع سنوسي هوساوي بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة النصر واشتمل التدريب بعد الإحماء على تمارين لياقية ثم طبق اللاعبين الجانب الفني قبل أن يختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب .

ويتصدر الاتفاق قمة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في أول مباراتين على حساب النصر بهدفين لهدف والحزم بثنائية نظيفة.