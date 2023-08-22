نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، في ضبط شخصين لقيامهما بسرقة دراجة نارية بالعبور من داخل أحد العقارات وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبسهما وطلبت تحريات المباحث.

الفيس كشف سرهما.. ضبط شخصين سرقا دراجة نارية بالعبور

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن بالقليوبية ، قد تمكنت من كشفة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله شخصين يقوما بسرقة دراجة نارية بالقليوبية وجرى ضبط مرتكبى الواقعة.



وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي بالقليوبية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لشخصين حال قيامهما بسرقة دراجة نارية من مدخل أحد العقارات بمنطقة العبور بالقليوبية.

تبين بالفحص ورود بلاغ لقسم شرطة أول العبور، بمديرية أمن القليوبية، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "القائم بنشر الفيديو " بقيام شخصين مجهولين بسرقة الدراجة النارية ملكه من مدخل العقار سكنه بأسلوب المغافلة وجري تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليه وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقاول يتخلص من حياته في القليوبية بسبب مروره بضائقة مالية



في واقعة أخرى، أقدم مقاول على التخلص من حياته بإلقاء نفسه في مياه الرياح التوفيقي بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب مروره بضائقة مالية، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمستشفى كفر شكر التخصصي تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص يدعى "ه. ا"، مقاول مقيم قرية المنشأة الكبرى دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بإلقاء نفسه بمياه الرياح التوفيقي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث والمسطحات المائية وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى كفر شكر التخصصي، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه أقدم على التخلص من حياته لمروره بضائقة مالية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وفاة شاب في حادث تصادم دراجة نارية بشبين القناطر

كما شهد طريق شبين القناطر – قليوب حادث تصادم دراجة نارية مع جرار زراعى أسفر عن وفاة شاب بسبب السرعة ،وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام والتحفظ على الدراجة والجرار الزراعى وقائدة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من الدكتور مقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وجرار زراعى امام قرية طحانوب بطريق شبين القناطر ووجود متوفى.



انتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين اصطدام الجرار بالدراجة النارية بسبب السرعة واسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة ويدعى " ك م ك " 23 سنه وتحفظت القوة الامنية الدراجة والجرار وقائده ونقل الجثمان إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادث.