المرور: محاور بديلة بعد غلق طريق الفيوم الصحراوي لمدة 6 أيام

أعلنت إدارة المرور، تحديد مجموعة من التحويلات المرورية بالتزامن مع إجراء عملية غلق كلى بطريق الفيوم الصحراوي بالاتجاهين "بالتناوب" لمدة 6 أيام، بسبب إنشاء الممشى السياحى للمتحف المصرى الكبير، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:

- حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير اتجاه ميدان النصر يتم الدخول يمينًا إلى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلى.

- حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يمينًا إلى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلى.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحى بالمتحف المصرى الكبير أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم المقرر إنشاؤه والذى يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات والمتحف المصرى الكبير الأمر الذى يتطلب رفع الكمر الخرسانى الخاص بالممشى السياحى مضيفًا أن تلك الأعمال تستلزم إجراء غلق كُلى بطريق الفيوم بالاتجاهين "بالتناوب" وذلك لمدة 6 أيام على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة وهى على النحو التالى:

- الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه شارع ميدان النصر تبدأ الأعمال من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس 24/8/2023 م.

- الاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق إسكندرية الصحراوى اتجاه طريق الفيوم تبدأ الأعمال من السـاعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 25/8/2023 م وحتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023م.