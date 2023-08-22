محافظ الشرقية يُهنئ أبناء المحافظة لحصدهم مراكز متقدمة في البطولة الأفريقية للكاراتية

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لاعبي منتخب مصر للكاراتية من أبناء المحافظة لحصولهم على مراكز متقدمة في بطولة افريقيا للكاراتية، والتي أقيمت خلال الفترة من 12 إلى 22 اغسطس الجاري بمدينة كازابلانكا بدولة المغرب، بمشاركة لاعبين من مختلف الدول العربية متمنياً لهم ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة قادرة علي رفع اسم مصرعالياً في المحافل الرياضية العالمية، مقدماً الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال لعبة الكارتية، لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى فوز اللاعبة أروي مصطفى الغريب بالميدالية الذهبية والمركز الأول وزن ٥٤ كجم كومتية، وفوز اللاعب عبد الرحمن أحمد خليل بالميدالية البرونزية والمركز الثالث ناشئين كاتا جماعي، وفوز اللاعبة مريم طنطاوي بالميدالية البرونزية والمركز الثالث وزن ٦١ كجم كومتية، وفوز اللاعب عبد الرحمن هشام بالميدالية الفضية والمركز الثاني كاتا رجالي جماعي، وذلك بعد منافسات قوية أتسمت بالندية والروح الرياضية العالية من جميع اللاعبين المشاركين بالبطولة.

وكان الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قد هنأ اللاعبة أروى غريب لاعبة منتخب مصر للكاراتيه ونادى ههيا الرياضى، لحصولها على الميدالية الذهبية فى بطولة أفريقيا للكاراتية والتي أقيمت بدولة المغرب بمدينة "كازبلانكا" خلال الفترة من 12 حتى 22 أغسطس الجارى بمشاركة لاعبة منتخب مصر للكاراتية ونادى ههيا الرياضى، وذلك فى حضور مسئولى الاتحاد الأفريقى والأشقاء من الدول العربية والأفريقية.

وقدمت اللاعبة أروى الغريب، مباريات قوية وأداء فنى متميز خلال البطولة، واستطاعت الوصول إلى المباراة النهائية والفوز بالميدالية الذهبية والمركز الأول وزن 54 كجم، والصعود إلى منصات التتويج ورفع علم مصر عاليًا.

وقدم الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، التهنئة إلي اللاعبة أروى الغريب ومجلس إدارة النادى والجهاز الفنى والإدارى، متمنيًا دوام التوفيق فيما هو قادم.