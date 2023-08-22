أول تعليق من تمبكتي بعد انتقاله إلى الهلال

أعرب المدافع السعودي حسان تمبكتي المنتقل حديثا إلى الهلال عن سعادته البالغة بارتداء القميص الأزرق في الفترة المقبلة.

وانضم حسان تمبكتي إلى الهلال قادما من الشباب لمدة أربع سنوات في الميركاتو الحالي.

وقال تمبكتي، عبر حسابه "الحمد لله الليلة أتشرف بارتداء شعار نادي الهلال، وأسأل الله لي وللنادي التوفيق و شكراً للرمز الهلالي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال ال سعود على ثقته بي وشكراً لرئيس النادي الأستاذ: فهد بن نافل والأستاذ: فهد المفرج على ثقتهم".

وأتم " أتمنى إني أكون عند حسن ظنهم، وحسن ظن جمهور الزعيم، ونسعدكم في جلب البطولات".

ونشر الحساب الرسمي للهلال عبر موقع التواصل الأجتماعي "تويتر "، فيديو يظهر فيه تمبكتي بقميص الهلال، قائلاً :"في النهاية أنا هلالي".

وتعد صفقة حسان تمبكتي هي الصفقة الاغلي في في تاريخ انتقالات اللاعبين السعوديين ، حيث قد الزعيم مبلغ 100 مليون ريال سعودي لضم اللاعب لصفوفه.

صفقات الهلال في المريكاتو الصيفي

تعاقد الزعيم مع 7 صفقات أخري خلال المريكاتو الصيفي الجاري وهم في الثنائي البرازيلي مالكوم ونيمار دا سيلفا، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والحارس المغربي ياسين بونو من إشبيلية ، بالإضافة إلى ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش ثنائي صربيا والبرتغالي روبن نيفيز.