محافظ المنيا يقدم الدعم للأسر الأولى بالرعاية

استجاب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لمطالب عدد من الحالات الإنسانية، بتقديم دعم مالى وإعانة عاجلة لهم، موجها وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، بتسجيل أسمائهم بعد فحص ودراسة الحالات الإنسانية الثلاث ، لبيان أحقيتها لتكافل وكرامة، وذلك في إطار الاستجابة الفورية لتوفير الحماية الإجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، أنه تم التوجه لمقر إقامة الحالات الإنسانية لتقييم حالتها، وتبين من الفحص أن الأسر الثلاث ، لم تتقدم للتسجيل علي المنظومة للحصول علي معاش تكافل وكرامة، وعليه تم التسجيل لهم للحصول علي معاش تكافل.

وأضاف وكيل وزارة التضامن بالمنيا، أنه بناء على توجيهات المحافظ ، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مساعدة مالية عاجلة لمدة 3 أشهر ، من مؤسسة التكافل لحين إستخراج بطاقات صرف تكافل و كرامة ، وكذلك التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية ، لتقديم المساعدات العينية والإنسانية اللازمة للأسر الثلاث.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، للتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين، ورصد شكاواهم ومطالبهم من خلال قنوات التواصل الإجتماعي ، ووسائل الإتصال المختلفة، واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها في ضوء اللوائح والقوانين.