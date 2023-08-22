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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول مواعيد مباريات الجولة 3 من الدوري السعودي

مباراة النصر والهلال
مباراة النصر والهلال

تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" والتي ستشهد عددًا من المواجهات القوية والمرتقبة نرصدها لكم في السطور التالية:

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ما بين ماضي خريستو وحاضر نيمار ورونالدو .. الدوري السعودي قبلة نجوم العالم

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هدف رياض محرز الأفضل بالجولة الثانية فى الدوري السعودي

يوم الخميس 24 أغسطس

الطائي ضد الوحدة .. الساعة 6:00 مساءً على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، عبر قناة SSC بصوت المعلقين سعد يحيى وعبد العزيز الزيد.

الأهلي ضد الأخدود .. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، عبر قناة SSC بصوت المعلقين رؤوف خليف وعبدالله الغامدي.

الرياض ضد الاتحاد .. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، عبر قناة SSC بصوت المعلقين فهد العتيبي وأحمد النفيسة.

الاتفاق ضد الخليج .. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على استاد الأمير محمد بن فهد، عبر قناة SSC بصوت المعلقين بصوت المعلقين مشاري القرني وفهد الدريبي.

الرائد ضد الهلال .. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، عبر قناة SSCبصوت المعلقين بلال علام وخالد المديفر.

يوج الجمعة 25 أغسطس

الفيحاء ضد الحزم .. الساعة 6:00 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ستذاع عبر قناة SSC بصوت المعلقين راشد الدوسري ومحمد الخامسي.

الشباب ضد ضمك .. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ستذاع عبر قناة SSC بصوت المعلقين حماد العنزي وسليمان الشريف.

التعاون ضد أبها .. في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة، على ملعب نادي التعاون الجديد، ستذاع عبر قناة SSC بصوت المعلقين عبدالله الحربي وعبد العزيز السبر.

الفتح ضد النصر .. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ستذاع عبر قناة SSCبصوت المعلقين عيسى الحربين وجعفر الصليح.