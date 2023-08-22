جدول مواعيد مباريات الجولة 3 من الدوري السعودي

تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" والتي ستشهد عددًا من المواجهات القوية والمرتقبة نرصدها لكم في السطور التالية:

يوم الخميس 24 أغسطس

الطائي ضد الوحدة .. الساعة 6:00 مساءً على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، عبر قناة SSC بصوت المعلقين سعد يحيى وعبد العزيز الزيد.

الأهلي ضد الأخدود .. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، عبر قناة SSC بصوت المعلقين رؤوف خليف وعبدالله الغامدي.

الرياض ضد الاتحاد .. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، عبر قناة SSC بصوت المعلقين فهد العتيبي وأحمد النفيسة.

الاتفاق ضد الخليج .. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على استاد الأمير محمد بن فهد، عبر قناة SSC بصوت المعلقين بصوت المعلقين مشاري القرني وفهد الدريبي.

الرائد ضد الهلال .. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، عبر قناة SSCبصوت المعلقين بلال علام وخالد المديفر.

يوج الجمعة 25 أغسطس

الفيحاء ضد الحزم .. الساعة 6:00 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ستذاع عبر قناة SSC بصوت المعلقين راشد الدوسري ومحمد الخامسي.

الشباب ضد ضمك .. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ستذاع عبر قناة SSC بصوت المعلقين حماد العنزي وسليمان الشريف.

التعاون ضد أبها .. في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة، على ملعب نادي التعاون الجديد، ستذاع عبر قناة SSC بصوت المعلقين عبدالله الحربي وعبد العزيز السبر.

الفتح ضد النصر .. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ستذاع عبر قناة SSCبصوت المعلقين عيسى الحربين وجعفر الصليح.