نيوكاسل يضم لاعب تشيلسي.. رسميا

كشف نادي تشيلسي الإنجليزي رحيل لاعبه لويس هول إلى صفوف نادي نيوكاسل يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي.



تابعت التقارير الصحفية الإنجليزية، أن لاعب تشيلسي، هول انتقل لصفوف نيوكاسل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند شراء.



وكان اللاعب الدولي الإنجليزي الشاب، لعب مع أكاديمية النادي في كوبهام، وأنضم إليه بعمر الثمان سنوات، وساهم مع الفريق الذي توج بدوري لتحت 18 عاما في 2022.



وظهر هول مع تشيلسي في الفريق الأول كمحترف، بعدما شارك لمدة 90 دقيقة أمام تشيسارفيلد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.



استطاع هول التدرك من الأكاديمية حتى الوصول إلى صفوف الفريق الأول في موسم 2022-2023، ولعب 11 لقاء في مركز الظهير أو الجناح الأيسر.



ويستطيع نيوكاسل شراء اللاعب بشكل نهائي في الصيف المقبل، بعد وجود بند تفعيل شراء.

