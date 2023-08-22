الخميس.. بدء إجراءات تقليل الاغتراب بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، فتح معامل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة لإجراء التحويلات ( تقليل الاغتراب ) المناظر وغير المناظر من خلال موقع التنسيق الالكتروني لطلاب المرحلتين الاولى و الثانية .

وبيّن الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه يبدأ اجراء تقليل الاغتراب خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن .

الاستفادة من مبان الجامعة

في سياق أخر، ناقش رئيس الجامعة، آليات العمل وكافة التفاصيل الفنية والطاقة الاستعابية لكل مباني الجامعة، بما يساهم فى تقديم خدمة متميزة بأسعار مناسبة مع تحقيق هامش من الربح.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة تنمية واستثمار الموارد الذاتية بالجامعة على اكمل وجه لتصبح قيمة مضافة لدعم الدولة المقدم للجامعة، وعلى ضرورة حسن إدارة المال العام مشيرا إلى إعداد لجنة من المتخصصين لتقييم وإعداد دراسات الجدوى عن الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة ومنها الفنادق الجامعية.

وأوضح رئيس الجامعة بانه سوف يتم اتمتتة نظام الفنادق بالجامعة لتصبح عملية الحجز والدفع إلكترونية، بما يوفر الوقت والجهد ويحقق مبدأ الشفافية فى إدارة المال العام.