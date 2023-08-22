أديداس والأهلي يكشفان عن القميص الجديد  لموسم 23/24 وعودة شعار نادي القرن (صور)

كشف النادي الأهلي عن قميصه للموسم الجديد 2024 - 2025 والذي تنتبه شركة أديداس العالمية للملابس الرياضية ، والتي تعيد تتويج لقب "نادي القرن" المفضل لدى الجماهير. حيث تجمع هذه القمصان بين الحضارة، والابتكار ولمسة من الموضة المعاصرة لتمثل التراث الغني للنادي العريق وإنجازاته المتميزة داخل وخارج الملعب.

وستتألق قمصان الأهلي هذا الموسم، بشعارها الجديد مع إضافة تسمية "نادي القرن"، تأكيداً على التزام النادي بالتراث والتاريخ الغني الذي جعل الأهلي أحد أكثر أندية كرة القدم احتراماً وتقديراً في المنطقة. ويمكن للمشجعين الآن ارتداء شغفهم بفخر، داخل وخارج الملعب، حتى يدعموا فريقهم المفضل في كل حين.

وفي إطار الاحتفال بإصدار القميص الجديد، أطلق النادي الأهلي وأديداس مقطع فيديو يجسد جوهر وجمال التصميم. مستوحى من لقب "نادي القرن" المفضل للجماهير، تعرض مقاطع الفيديو ميزات القميص مع عرض الإنجازات العديدة للأهلي خلال مسيرته، ويُعد الفيديو بمثابة شهادة على التزام النادي بالتميز والدعم المستمر من قلوب المشجعين.

ويتميز القميص الجديد الذي تم تصنيعه بأحدث التقنيات، بنسيج AEROREADY المقاوم للتعرق والرطوبة، مما يضمن الراحة المثالية للاعبين أثناء المباريات الصعبة. وفي إطار التزام أديداس المستمر تجاه الاستدامة، فقد تم صُنع القميص باستخدام مواد مُعاد تدويرها بنسبة 100٪، بما يتماشى مع رؤية أديداس للحد من النفايات البلاستيكية.

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