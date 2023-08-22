قبل افتتاحه بساعات.. تزين مسجد الرحمة ببرج العرب بالإسكندرية

تستعد مديرية الاوقاف بالإسكندرية، لإفتتاح مسجد الرحمه الجديدة قبلى صرف 3 ببنجر السكر ببرج العرب الجمعه المقبل - بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديدات في المسجد، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويشمل تطوير مساجد آل البيت في مصر، بترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.

وكان قد أعلن الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، افتتاح مسجد الرحمة الجديد قبلي صرف 3 ببنجر السكر في برج العرب، غرب المدينة وذلك في إطار افتتاحات الوزارة الدورية على مستوى المحافظات.

وقال «عبدالرازق»، إنه بافتتاح مسجد الرحمة تصل الحصيلة الإجمالية للمساجد الجديدة التي جرى افتتاحها خلال العام المالي الحالي 2022/2023 حوالي 82 مسجدًا في الإسكندرية.

وأوضح أن مجموع مساجد الإسكندرية يصل إلى ٦٧٢٤ مسجداً و١٠٦٨ زاوية منتشرة على جميع ربوع المحافظة بمختلف الإدارات الفرعية وتخضع لإشراف كامل من الوزارة.ولفت إلى أنه سيقود قافلة دعوية الجمعة المقبل لأداء خطبة وصلاة الجمعة بمساجد المحافظة، مشيرا إلى أن المديرية قامت قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر الجمعة الماضية أيضاً، ما يعنى وجود حراك دعوي توعوي تثقيفي ومجتمعى غير مسبوق في الإسكندرية لنشر الفكر الوسطى والبعد عن التشدد ومحاربة الأفكار الهدامة.