راموس يرفض بشكتاش التركي وتاليسكا يبتعد

كشف نادي بشكتاش التركي فشل مفاوضاته مع الإسباني، سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان السابق وتاليسكا لاعب النصر السعودي.



أضاف النادي التركي، عبر موقعه أنه تواصل مع راموس وتاليسكا بشكل رسمي من أجل التعاقد معهما في الميركاتو الصيفي، لكن فشلت المفاوضات.



وواصل أن سبب فشل المفاوضات بسبب بعض الخلافات حول الأمور المالية معهما.



فيما أشارت التقارير الصحفية أن راموس رفض عرضا من نادي أمريكا المكسيكي، ذلك بسبب ضعف المقابل المادي الذي عرضه عليه النادي.



وكانت قد انتشرت تقارير صحفية حول وجود اهتمام سعودي بضم المدافع الإسباني المخضرم.



وقدم نادي جالطة سراي عرضا للإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان السابق مقابل 5.5 مليون يورو سنويا من أجل الاستفادة من خدماته.



ولا يرتبط راموس بأي نادي حتى الأن بعدما رحل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي بعد نهاية عقده.

