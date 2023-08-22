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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط المتهمين بالتشاجر في المعصرة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

 

ضبط شخص أنشأ أكاديمية وهمية لتسفير الطلبة للدراسة بالخارج ببولاق الدكرور

ضبط لصوص "أسياخ حديد" من كوبري ببورسعيد

 

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب)، طـرف ثانى: (3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية").

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبحوزتهم (مبلغ مالى) وتبين وقوعها على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب قيام الطرف الثانى بالنصب والاحتيال على الطرف الأول والاستيلاء على مبلغ مالى منه مقابل إيهامه ببيع قطع أثرية له.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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