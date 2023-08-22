سقوط المتهمين بالتشاجر في المعصرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب)، طـرف ثانى: (3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبحوزتهم (مبلغ مالى) وتبين وقوعها على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب قيام الطرف الثانى بالنصب والاحتيال على الطرف الأول والاستيلاء على مبلغ مالى منه مقابل إيهامه ببيع قطع أثرية له.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.