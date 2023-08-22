القابضة للمياه تناقش الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اجتماعًا مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عبر تقنية فيديو كونفرانس، وتمت مناقشة الموقف التنفيذي لمرحلة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري وتعزيز الأداء الخدمي فيها.

وأكد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة، أن المرحلة الأولى للمبادرة استهدفت 7 مراكز في محافظة أسيوط، حيث تم توجيه العمل فيها لـ149 قرية ريفية، شملت التوجهات في هذه المرحلة عمل توسعات وإنشاء 6 محطات مرشحة، وإعادة تأهيل 7 محطات قائمة، وتوسيع وتدعيم شبكات مياه الشرب بطول 535 كم، وتنفيذ غرف محابس ووصلات منزلية، وإحلال وتجديد خطوط المياه المتهالكة تحت خطة الرصف بطول 250 كم، كما تم شراء 245 جهاز قياس، وتنفيذ 202 ألف وصلة صرف صحي، وتوسيع وتدعيم 45 كم من شبكات الصرف الصحي للمناطق المحرومة، وإنشاء 2 وحدة لمعالجة أملاح الحديد والمنجنيز، وحفر 27 بئر ارتوازي ضمن مبادرة تطوير قرى الريف المصري. وقد تم تخصيص 2.7 مليار جنيه لمحافظة أسيوط ضمن هذه المبادرة.

وأشار رئيس الشركة إلى أن المبادرة حققت تقدمًا كبيرًا في المراكز كافة التي يتم العمل فيها، وحث أبناء الشركة على دفع عجلة العمل لإنجاز المشاريع المتنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، دون ادخار أي جهد لتجاوز جميع العقبات التي تحول دون تحسين الخدمات وتحقيق الفائدة المرجوة.

وفي ختام الاجتماع، تم متابعة أعمال التصميمات الخاصة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في جميع الشركات التابعة للشركة.

"القابضة للمياة" تناقش الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" مع " مياة اسيوط"