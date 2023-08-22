بعد حكم الإعدام.. براءة هارب من قضية قتل في بولاق أبو العلا

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار مجدي عبدالعزيز، ببراءة هارب من قضية قتل عمد في منطقة بولاق أبو العلا.



وشهدت الجلسة ترافع المستشار محمد فودة، محامي الجنايات والأموال العامة، عن المتهم ودفع بانتفاء نية القتل لدى المتهم، بالإضافة للقصور في التقارير الفنية وتقارير الصفة التشريحية بما يستوجب معه وجود ضاربين آخرين ووجود جناة آخرين على مسرح الأحداث وطلب براءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية وهو ما استجابت له المحكمة وقضت بالبراءة.



كان رجال مباحث القاهرة، قد نجحوا في ضبط هارب محكوم عليه بالإعدام في جريمة قتل، وضبط بحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة ببولاق أبو العلا، وتبين أنه عقب ورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة "محكوم عليه في قضية قتل عمد بالإعدام بالاختباء داخل إحدى الشقق الخاصه به بدائرة القسم، عقب صدور الحكم عليه غيابيًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وضبطه، وبحوزته "بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - حامل بندقية خرطوش - خزينة طبنجة - 3 سلاح أبيض "سكين" - كمية من المواد المخدرة "الحشيش - الآيس - الهيروين" - 120 قرصًا مخدرًا".