أوتافيو يطير إلى الرياض للإنضمام لصفوف النصر

يستعد البرتغالي أوتافيو إدميلسون نجم النصر، للسفر إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، بعدما وقع اللاعب بشكل رسمي لمدة 3 سنوات.



ونجح النصر في إتمام صفقة أوتافيو مقابل 60 مليون يورو بالإضافة لراتب سنوري يصل إلى 16 مليون يورو سنويا لمدة 3 سنوات.



وأقام اللاعب البرتغالي أوتافيو، الفحص الطبي في مركز فيفا دبي الطبي، الإثنين بعد وصوله مدينة دبي الإماراتية البارحة برفقة أنطونيو تكسيرا وكيل أعماله.



وبدأت مفاوضات النصر مع أوتافيو قبل شهر ونصف، لكن مطالب بورتو بدفع قيمة الشرط الجزائي (40 مليون يورو)، دفعته للتراجع عن الصفقة.



وكانت قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرتغالي وصلت إلى 60 مليون يورو بداية من أغسطس الجاري، لكن ضمه النصر بطلب من كاسترو.



سيدفع النصر أول قسط للنصر 20 مليون يورو كدفعة أولى، وسيقسط باقي المبلغ على دفعتين، فيما سيتقاضى اللاعب 16 مليون يورو سنويات، علما أن عقده يمتد إلى 3 سنوات.

