الأقصر: إيقاف أعمال بناء مخالف بحي جنوب

قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، بإيقاف أعمال بناء مخالف في المهد بمنطقة حي جنوب.



وأكد حسن عبده رئيس حى جنوب، أنه تم تنفيذ إزالة في المهد عبارة عن صب أعمدة خرسانية وبناء قواطيع من الطوب الأحمر والمونة الأسمنتية بالدور الخامس العلوي لعقار الكائن بشارع منطقة الفيروز خلف نادي الأقصر الرياضي على مساحة 300 م2 تقريبًا، وتمت الإزالة على الفور والتحفظ على معدات البناء ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

جاء ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف.