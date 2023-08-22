منصة أيادي مصر بالأقصر تنظم دورة لتعليم الخياطة





نظمت منصة أيادى مصر أولى ورش العمل لتعليم الخياطة بمقر جمعية الكرنك الخيرية لتنمية المجتمع بالنجع التحتاني.



وأوضحت نجوى النوبي رئيس المنصة، أن ورشة عمل تعليم الخياطة للسيدات الحرفيات بالمحافظة لاقت استحسان كبير جدا من السيدات وتستهدف عدد (٥٠) سيدة وذلك على مدار شهر بواقع يومان أسبوعياً بعدد ساعات تصل إلى ٢٠ ساعة وهى مدة الدورة التدريبية لتعلم فن الخياطة والتفصيل والتطريز لأعمال الحياكة اليدوية وأيضا العمل على ماكينة الخياطة.

جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، وتوجيهات الدكتورة مريم سراج الدين مديرة مشروع أيادى مصر بوزارة التنمية المحلية ، وبرئاسة نجوى على النوبى.



كما قالت يسرا عبد العزيز القائم بأعمال التدريب، أن تلك الدورة التدريبية بداية لورشة عمل جديدة بقرية الكرنك وأكدت أثناء بداية أولى ورش العمل على أهمية انتقاء الأدوات الجيدة فى عمل الخياطة كالآلات مثل الماكينة والمقصات والخيوط وذلك لاستخراج العمل الجيد والمراد تسويقه.