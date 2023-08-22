صحة سوهاج توفر سيارة متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي باستخدام أشعة الماموجرام

في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية، وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ودعم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن وصول السيارة المتنقلة لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية والتي تشمل الكشف المبكر عن أورام الثدي.

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن السيارة توفر خدمة الفحص للسيدات بالمجان من سن 35 سنة بواسطة استخدام تقنية أشعة الماموجرام والتي تعد من الفحوصات المتطورة لأورام الثدي حيث يمكن من خلالها اكتشاف السرطان في مراحله الأولى وهو بحجم حبة الأرز وقبل أن تلاحظ السيدة أي تغيرات ظاهرة عليها.

وأضاف وكيل الوزارة أن السيارة ستتواجد بشكل يومي أمام رعاية طفل شرق للتيسير على المواطنين لتلقي الخدمة المقدمة، وستعمل على فترتين صباحا ومساءً لاستهداف أكبر عدد ممكن من السيدات من مختلف مراكز المحافظة، لافتًا إلى توفير خدمات التوعية للسيدات بكيفية الفحص الذاتي بالمنزل، مشيرًا إلى تحويل الحالات الإيجابية إلى مستشفيات الإحالة لاستكمال الفحوصات اللازمة والعلاج.