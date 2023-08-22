وضع خطة لتطوير كورنيش الإبراهيمية في سمالوط بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، وضع خطة لتطوير كورنيش الإبراهيمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

بتكثيف الجهود لتجميل وتزيين الميادين، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية، ومداخل مراكز ومدن المحافظة التسع، إلى جانب الاهتمام بأعمال النظافة والارتقاء بمستوى النظافة العامة، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري، وتحسين المستوى البصرى أمام المواطنين، وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها، من جانبه.

تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، كورنيش الإبراهيمية القديم على امتداد شارع سعد زغلول طريق القاهرة - أسوان الزراعي، لبحث امكانية تطويره رفع كفاءته بعد إجراء بعض التعديلات عليه، لافتًا رئيس المركز، إلى أنه جارِ البدء في وضع خطة عمل لتطوير الكورنيش، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للتوسع في توفير المساحات الخضراء وأماكن للتنزه أمام المواطنين.

وفى ذات السياق، تفقد رئيس المركز منطقة الشيخ أحمد بحى جنوب المدينة، لبحث مدى إمكانية تطوير المنطقة، ورفع كفاءة مستوى النظافة، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بالمقلب ونقلها للظهير الصحراوي، وذلك في إطار خطة المركز الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية، لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان المنطقة ، وتغيير واقعهم إلى الأفضل، والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل المرور والانتقال للمواطنين.

كما تابع رئيس المركز أعمال النظافة بإمتداد شارع بورسعيد ومتفرعاته بحى جنوب المدينة، حيث تم رفع كافة المخلفات من نقاط تجميعها، ونقلها للمقالب العمومية بإستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك في إطار خلق بيئة نظيفة جميلة خالية من التلوث.