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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط شبكة التوظيف الوهمية في قبضة الأمن

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (145 ألف جنيه) بزعم قدرته على تدبير فرص عمل لهم ولذويهم فى جهات حكومية مختلفة "على خلاف الحقيقة" إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 

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نشاط إجرامى تخصص فى النصب والتإحتيال على المواطني

أسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والتإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (600 ألف جنيه) من خلال زعم قدرته على تدبير فرص عمل لهم وذويهم فى جهات حكومية مختلفة "على خلاف الحقيقة"، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ الماليه المستولى عليها.

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