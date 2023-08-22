استمرار رصف شوارع منفلوط ضمن خطة التطوير والتجميل

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جارِ استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين بمدينة منفلوط، لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين ضمن خطة التطوير والتجميل والرصف الموضوعة مسبقًا، لرفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر2030.

وأعرب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استعداده لتقديم كل الدعم الممكن وتذليل العقبات واستغلال الإمكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.

وأكد المحافظ ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لإزالة العقبات وانتهاء الأعمال في الوقت المحدد وفقًا للمواصفات الفنية المحددة.

وأوضح محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، أنه سيتم استكمال رصف باقي الشوارع ووضع طبقة الأسفلت النهائية وفقًا للخطة الموضوعة.

وذلك بعد التأكد من سلامة البنية التحتية والمرافق، وانتهاء أعمال التجريف ووضع التربة الزلطية ودكها، وتسوية الأرصفة وإزالة التعديات على حرم الطرق، وتركيب الإنترلوك، ورفع مخلفات التجريف، وكشط وصنفرة الطريق، وتسويته وتمهيده، ورشه بمادة المازوت. وستشمل هذه الأعمال منطقة تقسيم الصياد وجناين أيوب وتفرعات شارعي المستشفى المركزي والبنك الأهلي المصري.

وأكد أنه تم الانتهاء من رصف المنطقة المخصصة لمساكن أبو منديل وأشار إلى أنه تم التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية في هذا الشأن، بما في ذلك قطاع النظافة والرصف والإشغالات بالمركز ومشروع وحدة الرصف بالمحافظة، تحت إشراف المهندس أحمد حسن، مدير المشروع، وبمشاركة عبدالتواب أحمد، نائب رئيس المركز، والمهندس محمد عبدالناصر، المشرف على أعمال الرصف في منفلوط. وأكد أهمية المتابعة الدورية والتواجد الميداني لضمان جودة الأعمال والامتثال للمواصفات الفنية وضمان الأمان والسلامة على الطرق.