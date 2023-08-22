استخراج الغاز الحيوي من نبات الأروندو دوناكس| فيديو

كشف المهندس وائل رضوان، مدير مؤسسة الطاقة الحيوية، تفاصيل انطلاق مشروع استخراج الغاز الحيوي من نبات الأروندو دوناكس، قائلًا: نجمع المخلفات الزراعية حتى ننتج منها الغاز، ولكننا نجد صعوبات لوجستية أحيانا في جمع المخلفات بمكان واحد.

الغاز الحيوي



وأضاف مدير مؤسسة الطاقة الحيوية: بالنسبة لنبات الأروندو دونكس، فإنه ينمو على المياه ذات الأملاح العالية، وهناك تجربة لزراعته على مساحات كبيرة من قبل إحدى الشركات التي تنتج الوقود غير التقليدي ولديها مزرعة على المياه التي تخرج من الصرف الصحي بإحدى المحافظات.



وتابع: هذا النبات ينتشر وينمو بسرعة ويصل ارتفاعه إلى 6 أمتار، ويمكننا إنتاج غاز وسماد منه، وميزته أنه ينتج كميات غاز بنحو 3 أو 4 أضعاف كميات الغاز التي تنتج من المخلفات الزراعية، كما أن هذا النبات معروف عالميًا وقيمته أعلى من بعض النباتات الأخرى.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية.



