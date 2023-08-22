تحرير 67 محضرا تموينيا مخالفا لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية وتفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق .

تمكنت من تحرير 67 محضرا تموينيا مخالفا خلال حملات تفتيشية لرصد المخالفات ، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، أن الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة ، أسفرت عن ضبط62 مخالفة في مجال المخابز البلدية ، تنوعت بين ، ( نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجل تجارى )، إلى جانب ضبط 5 مخالفات في مجال متابعة الأسواق ،و تنوعت المخالفات بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج المجازر، بيع سلع مجهولة المصدر)، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .