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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تحرير 67 محضرا تموينيا مخالفا لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية وتفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق .

 

تمكنت من تحرير  67 محضرا تموينيا مخالفا خلال حملات تفتيشية لرصد المخالفات ، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

و أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، أن الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة ، أسفرت عن ضبط62 مخالفة في مجال المخابز البلدية ، تنوعت بين ، ( نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجل تجارى )، إلى جانب ضبط 5 مخالفات في مجال متابعة الأسواق ،و تنوعت المخالفات بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج المجازر، بيع سلع مجهولة المصدر)، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .