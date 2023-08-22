كارول سماحة بنظارة مرصعة في أحدث حفلاتها الغنائية

أشعلت النجمة اللبنانية كارول سماحة متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام، أثناء إحيائها إحدى حفلاتها الغنائية.



وتألقت كارول سماحة بإطلالة ساطعة بالأناقة والجمال في آن واحد، مواكبة لأحدث صيحات الموضة لهذا العام، حيث ارتدت جمبسوت أنيق التصميم، بفتحة من الصدر والبطن، صمم من قماش ناعم باللون الأبيض وزينت الأكمال بالتل المطرز، الجمبسوت عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي لتبدو كعارضات الأزياء، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.



أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها الشقراء مع لون البينك في الشفاه.



وارتدت نظارة شمس بيضاوية الشكل تناغمت مع ملامحها ذات الاطار الأبيض المرصع بحبات الكريستال.



كارول سماحة



كارول سماحة (25 يوليو 1972 -) هي مطربة وممثلة لبنانية حاصلة على الجنسية المصرية، غنت عدة كليبات ناجحة وشاركت في عدة مسرحيات غنائية أنتجها منصور الرحباني منها آخر أيام سقراط في 1998 وأبو الطيب المتنبي في 2001 وملوك الطوائف في 2003 وزنوبيا في 2007.

عن حياتها

حاصلة على درجة الماجستير في الغناء والإخراج عام 1999. بدأت حياتها العملية كممثلة في المسرح كان تعرفها على منصور رحباني نقطة تحول في حياتها حيث تحولت من الدراما إلى المسرح الغنائي كان أول ألبوم لها باسم «حلم» عام 2003 وحصلت على لقب أفضل مغنية لعام 2004 من آراب ميوزيك اورد بدبي، كما فازت بجائزة الميروكس لعام 2010 لأفضل ألبوم عن ألبوم حدودي السما حيث نفت «ألينور لاستنيم» كل ما يتعلق بالأخيرة من ألحان الألبوم وعن مساندة عالم الغناء العربي. أعلنت عن حصولها على الجنسية المصرية في مطلع عام 2019

البدايات

كانت بداية كارول سماحة في مجال الفن مع الفنان الموسيقار الراحل منصور الرحباني في بدايته على المسرح بعام 1999 لفتت انتباه أكبر الموسقيين في لبنان، بدأت في عام 2003 بـ ""أغنية الطفولة"" وغنت بها

اعتبرت كارول سماحة التي أنشأت البومات متعددة مثل حلم أغنية الطفولة اضواء الشهرة انا حرة حدودي السما واشتهرت في المسرح بالمسرحية الغنائية آخر أيام سقراط وفي سينما بحر النجوم وفي التلفزيون حواء عبر التاريخ والشحرورة عن صباح، أغنية التي اشتهرت بدفاعها عن الطفل العربي أغنية الطفولة ولفتت انتباه الجميع في "" صباح الالف الثالث مع نفس الموسيقار وكاتب أغاني الكبير منصور الرحباني اشتهرت بهذه الأغنية عن الاخوة المسلمين والمسيحيين وفي نفس العام بعد اعمالها مع منصور الرحباني في ألبوم ""حلم"" اشتهرت كارول أكثر في البومه "" اضواء الشهرة"" واخره أشهر البوماته الفنية ""حدودي السما.

تزوجت مدنيًا في أكتوبر 2013 في ليماسول بقبرص رئيس مجلس إدارة قنوات «النهار» وصاحب جريدة اليوم السابع وليد مصطفى. وارتدت فستان زفاف من تصميم زهير مراد. ولهما ابنة اسمها تالا.