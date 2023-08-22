تحرير 195 محضر إشغالات للطريق العام بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، تنظيم الحملات المكثفة لرفع الإشغالات من حرم الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية، في جميع مراكز المحافظة.

بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة، وفى هذا السياق، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات بشوارع المدينة وأسفرت عن تحرير 183 محضر إشغال.

والتي تنوعت بين 19 محضر إشغال طريق، و23 محضر ضبط إشغال طريق، و141 إزالة إدارية، مما يعيق حركة المرور للمواطنين والمركبات بالشارع، وتم رفع الإشغالات والتعامل الفوري، للحفاظ على حرم الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات، لضبط حركة الشارع على كبارى المشاة والأرصفة الجانبية، وشوارع المدينة، وأمام المقاهي لتيسير الحركة المرورية، حيث أسفرت الحملات المكبرة، عن تحرير 12 محضر إشغالات للطريق بحى شمال المدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.