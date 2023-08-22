أنواع المانجو وأفضل طرق التخزين| فيديو

أوضح حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، الفرق بين أنواع المانجو وأفضل طرق التخزين، قائلًا: إن زراعة المانجو تطورت بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن محافظة أسوان أسهمت في زيادة محصول المانجو هذا العام، بالإضافة إلى الإسماعيلية التي تعتبر المحافظة الأعلى إنتاجا للمانجو في مصر.

أنواع المانجو وأفضل طرق التخزين

وتابع أن المانجو العويس، هو النوع الأكثر طلبا للتصدير بسبب ارتفاع نسبة السكريات بها، بالإضافة إلى الطعم المميز، مضيفا أن المانجو الزبدية والصديقة هما أفضل نوعين للتخزين نتيجة لتمتعهم بالقشرة السميكة التي تساعد على حفظهم لفترات طويلة.

أنواع المانجو

وأوضح أن الوقت الحالي هو أفضل وقت لتخزين المانجو، ويفضل أن يتم تخزينها كاملة دون تقطيع أو تقشير، مؤكدًا أن مصر تعتبر واحدة من أهم الدول المصدرة للمانجو في العالم، بالإضافة إلى باقي أنواع الخضروات والفاكهة.

جاء ذلك خلال حديثه مع برنامج صباح الورد، المذاع عبر قناة TeN.

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