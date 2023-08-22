القدر ينقذ مديرة مدرسة من الموت بالإسكندرية

أنقذ القدر مديرة إحدى المدارس بشرق الإسكندرية من الموت المحقق إثر قيام سائق بالتربص لها لمحاولة التخلص منها، تبين قيام إحدى الموظفات بالمدرسة بتحريض عاطلين باصطدام سيارة مديرية المدرسة لمحاولة إرهابها والانتقام منها لوجود خلافات بينهما.

كان قد تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزة، يفيد بورود بلاغ من مديرة إحدى المدارس تابعة لإدارة المنتزة التعليمية، بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام قائد سيارة أجرة بالإصطدام بها وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة، واتهمت موظفة حسابات بذات المدرسة بالتحريض على ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

تشكيل فريق بحث وإجراء التحريات وجمع المعلومات

تم تشكيل فريق بحث وإجراء التحريات وجمع المعلومات، وتمكن من تحديد المتهم، وألقي القبض على مرتكبى الواقعة وتبين أنهما عاطلان «لهما معلومات جنائية»، وكذا ضبط السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة. وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة بتحريض من المشكو في حقها.تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق .

تجرى نيابة المنتزه ثالث، بإشراف المستشار محمود عوف، المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية، التحقيق مع موظفة بمدرسة وعاطلان، بتهمة التحريض وإصابة مديرة مدرسة بالإسكندرية، بسبب خلافات.