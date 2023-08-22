كلية الآداب تطرح برنامج "الترجمة الإنجليزية" بنظام الساعات المعتمدة في العام الجديد

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أنه سيتم طرح برنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب بالجامعة في العام الدراسي المقبل، بنظام الساعات المعتمدة، وذلك في إطار حرص جامعة أسيوط على تأهيل خريجيها لمهارات الترجمة التحريرية، والفورية بمستوى يجعلهم الأكثر تأهيلًا للاستجابة لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والمنافسة فيهما بقوة.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة أطلقت البرنامج في بداية العام الدراسي 2013/2014، بهدف تأهيل الملتحقين به في مجال الترجمة بشكل واضح على الصعيد المحلي والقومي في مجالات مختلفة مثل: الآداب، والاقتصاد، والقانون، والتدريس، والسياحة، والأنشطة الاستثمارية، وهيئات الاتصالات، والبنوك المصرية الأجنبية وغيرها من الاحتياجات العلمية، كما يقوم البرنامج بتوفير المترجمين المؤهلين في مجالات الترجمة التحريرية والشفوية للقيام بأعمال الترجمات الخاصة في المؤتمرات والندوات والمنظمات المحلية والدولية داخل الوطن وخارجه.

وقال الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب، أن البرنامج يقبل الطلاب الراغبين في الانضمام له مع تجاوز شرط التوزيع الجغرافي، ويقبل البرنامج الطلاب الوافدين، ويقبل التحويلات من البرامج المناظرة أو الأقسام الأخرى، كما يقبل البرنامج الخريجين الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس (ولا ينطبق عليهم شرط اللغة).