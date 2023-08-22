سيناء بوابة مصر الاقتصادية على العالم| فيديو

أكد اللواء المهندس محمد ناصر، رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق، أن شبه جزيرة سيناء، عاشت إهمالًا كبيرًا على الرغم من أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية، متابعًا أن القيادة السياسية حاليًا تسعى إلى تحويل منطقة سيناء كأحد البوابات الرئيسية للاقتصاد المصري، قائلًا: “سيناء بوابة مصر الاقتصادية على العالم”.

شبه جزيرة سيناء

وأضاف رئيس جهاز تعمير سيناء الأسبق، أن الوضع في سيناء كان متدهورا قبل بداية التطوير الذي بدأ منذ عشر سنوات، متابعا: إنشاء محطات تحلية المياه كان هناك اعتماد كلي على مياه نهر النيل لتغذية منطقة سيناء، بالإضافة إلي محطات تحلية مياه الصرف الصحي لاستخدامها في مجال الزراعة.

وأوضح أن أحد أهم محاور التنمية في سيناء، هو محور الطرق، متابعًا أنه تم إنشاء أكثر من 3000 كيلو متر، إضافية إلى شبكة الطرق، وإنشاء مطار البردويل الدولي، وتطوير مطار العريش لتسهيل حركة النقل من وإلى سيناء.

وتابع أن الدولة المصرية حرصت على إنشاء عدد من الجامعات، منها: جامعة العريش وسيناء والملك سلمان، ضمن خطة التنمية والتطوير الخاصة بالخدمات التعليمية، بالاضافة إلى عدد من المدارس والجامعات الدولية التي تقديم أفضل خدمة تعليمية لشباب وأهل سيناء.

جاء ذلك خلال حديثه، مع برنامج صباح الورد، المذاع عبر قناة TeN.

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