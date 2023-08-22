كشف الناقد الرياضي احمد اشرف، عن تفاصيل مفاوضات انتقال “محمد صلاح” إلى اتحاد جدة، قائلًا: إن المفاوضات بين صندوق الاستثمار السعودي وليفربول لضم محمد صلاح إلى فريق اتحاد جدة، ما زالت مستمرة.

مفاوضات انتقال “صلاح” إلى اتحاد جدة مستمرة





وأضاف الناقد الرياضي أحمد أشرف، أن هناك قبول مبدئي من جهة صلاح، ولكن لا يوجد حتى الآن رد نهائي يخص انتقال صلاح إلى الدوري السعودي.

وأكد أن بداية الموسم الحالي لم يكن موقفاً بالنسبة لصلاح, وأنه يشعر حاليًا ببعض الغضب خاصة بعد واقعة عدم قدرته لتحقيق الرقم القياسي كأثر لاعب يحرز أهدافا في افتتاحية الدوري الإنجليزي نتيجة خروجه قبل نهاية المباراة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد، المذاع عبر قناة TeN.