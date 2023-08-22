وزارة العمل: 40 فرصة عمل لفتيات الغربية

أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء عن 40 فرصة عمل للفتيات بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمحافظة الغربية ، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، للعمل على وظيفة ( منسقة ميدانية ) بفرعى مدينة طنطا والمحلة الكبرى ، وذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة ايجاد فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى فى المحافظات تساهم فى الحد من البطالة وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، أن الادارة قامت بالتنسيق مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لتوفير فرص العمل للإناث داخل المؤسسة وفروعها بـ (طنطا و المحلة الكبرى ) ، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة من سن 18 إلى 35 سنة برواتب تبدأ من 4000 جنيه ، وتأمين صحى وإجتماعى ووثيقة تأمين على الحياة ، والتقديم بفروع المؤسسة ، بمدينة طنطا وعنوانه محطة المعرض ناصية شارع الرفاعى أعلى معرض البزار للسيارات يومى الاثنين والخميس 4 و 9 سبتمبر المقبل من الساعة 10 صباحاً ، وفرع المحلة : 10 شارع خضر متفرع من ش سعد زغلول طريق كفر الشيخ ميدان بسيسة أعلى ماركت كازيون يومى الثلاثاء والاربعاء 5 و 6 سبتمبر من الساعة 10 صباحاً ..

وأضافت المدير العام ، أنه يمكن للراغبات في الحصول على تلك الفرص التسجيل على الرابط https://forms.gle/5YpQkpL62Re1xR1J8 ، وموضحة أن مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً والإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ، ويمكن الاستفسار والتقديم من خلال التواصل على أرقام 01287883331 – 01097233334 ،والمسؤول عز الدين فاروق ، كما يمكن التقديم من خلال فروع المؤسسة بالمحافظات كما هو موضح فى الاعلان المرفق .