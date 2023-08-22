آليات تصدير العقار المصري إلى الخارج| فيديو

كشف المستشار أسامة سعد الدين، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، عن آليات تصدير العقار المصري إلى الخارج، قائلًا: إن ذلك يكون عبر فتح أسواق خارجية لتمكين الأجنبي أو المصري المقيم في الخارج من تمليك عقار مصري.

تمليك عقار مصري



وتابع الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، خلال حديثه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأجنبي أو المصري يسدد قيمة العقار الذي يمتلكه بالعملة الأجنبية ويتم تحويلها إلى مصر، ويتم تمكينه من مستندات الملكية.



وأضاف: كان هناك إجراءات تعوق تنفيذ آليات تصدير العقار المصري إلى الخارج من قبل منها المصداقية الخاصة بالمطورين العقاريين وكيفية تحويل الأموال بآلية معينة، حيث يسمح بمبلغ معين، مؤكدا أنه يتم تحويل الأموال بالدولار من خلال البنك المركزي، ويحصل المطوري العقاري حقه بالجنيه المصري.

آليات تصدير العقار المصري إلى الخارج



وأشار إلى أن تملك الأجنبي أو العربي العقار في مصر مر بمراحل معينة، البداية بقرارات صدرت من وزير الداخلية خاصة بالإقامة، ومن يستحوذ على منزل يسمح له بالإقامة، موضحًا أن الإجراءات تنتهي خلال أسبوع.

