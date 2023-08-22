نادي المنيا الرياضي ينظم أمسية شعرية وفنية

نظم نادي المنيا الرياضي، بالتعاون مع النقابة الفرعية لإتحاد الكتاب بالمنيا، أمسية شعرية وفنية كبرى، حضرها كوكبة من الشعرباء والأدباء والكتاب والمفكرين والمثقفين، ولفيف من المحبين للشعر والقصة والرواية.

وشهدت فعاليات الأمسية حضور كل من، الشاعر الصحفي نادي حافظ، والشاعر محمد حسني إبراهيم، والفنان المطرب عهدي شاكر، ومحمد عبدالقوي نقيب الكتاب بالمنيا، والكاتبة والأديبة ابتسام الدمشاوي والدكتورة رحاب سراج عضو مجلس إدارة نادي المنيا والمشرفة على الأنشطة الثقافية، والدكتورة رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة بالمنيا، وعددًا من أعضاء الجمعية العمومية وذويهم، ولفيف من قادة الرأي والفكر، والذين أشادوا جميعًا بإلقاء القصائد الشعرية، وغناء الفنان والمطرب عهدي شاكر.

وأكدت دكتورة رحاب سراج حرص مجلس إدارة نادي المنيا، على تنظيم واستضافة العديد من الندوات والأمسيات الفنية والثقافية في جميع المناسبات المختلفة، وعلى مدار الشهر، لدعم الحركة الثقافية، مقدمة الشكر لكافة الجهات المتعاونة مع النادي الرياضي بالمنيا، سواء كانت قصور الثقافة أو اتحاد الكتاب، وغيرها من الكيانات الفنية والثقافية الأخرى، ومؤسسات المجتمع المدني.