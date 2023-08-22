تشكيل النصر المتوقع أمام شباب أهلي دبي اليوم في دوري أبطال آسيا

استقر المدير الفني لويس كارسترو مدرب النصر السعودي على التشكيل الأساسي الذي سيدفع به في مباراة اليوم ضد شباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

ويستعد فريق النصر السعودي لاستقبال ضيفه شباب الأهلي الإماراتي في المباراة المرتقبة التي من المقرر أن تجمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأول بارك، في إطار الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يدخل النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: العقيدي

الدفاع: كونان - فتيل - العمري - الغنام

الوسط الدفاعي: بروزوفيش – الخيبري

الوسط الهجومي: غريب - تاليسكا - ماني

الهجوم: كريستيانو رونالدو

موقف النصر وشباب الأهلي قبل المباراة:

يدخل فريق النصر السعودي مواجهة اليوم تحت قيادة المدير الفني لويس كاسترو متسلحًا بالقوة الضاربة للفريق من أجل تحقيق الانتصار وحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من البطولة.

على الجانب الأخر سيدخل فريق شباب أهلي دبي الإماراتي المباراة على أمل تحقيق مفاجأة كبيرة أمام العملاق السعودي المدكك بالنجوم، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واقتناص بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

موعد مباراة النصر وشباب الأهلي والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر السعودي ضد شباب أهلي دبي في تمام الساعة 8:20 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:20 بتوقيت أبو ظبي، 7:20 بتوقيت الخرطوم.

وستذاع مباراة النصر وشباب الأهلي عبر قناة SSC1 HD التابعة لشركة الرياضة السعودية والتي نجحت في الحصول على حقوق بث اللقاء، وذلك بصوت المعلقين بلال علام وحماد العنزي.