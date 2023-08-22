كشف الدكتور أحمد السمان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، عن مخاطر تصدير المواد الخام واستيرادها بعد التصنيع، قائلًا: إن هناك مشكلة في الصناعة داخل مصر أدت لاستنزاف موارد العملة الأجنبية، لاستيراد منتجات يمكن صناعتها في الداخل.



وتابع الدكتور أحمد السمان، خلال حديثه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن كانت صناعات كثيرة توقفت للاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن مصر تسير في المسار الصحيح بعد تشخيص المشكلة بشكل سليم.

تقديم حوافز استثمارية والإعفاءات الضريبية

وأشار إلى أن هناك إمكانيات كبيرة لدى القطاع الخاص والذي بدأ يغلق بعضه الآن بسبب الأزمات العالمية، مؤكدا أنه يجب أن تكون الدولة راعية للمشروعات الصغيرة وهي تقوم بهذا ولكن هناك حاجة لمجهود أكبر من خلال رفع القيود الموجودة ومنح تسهيلات ضخمة وتقديم حوافز استثمارية والإعفاءات الضريبية.



ولفت إلى أن الاهتمام بالصناعة يحل مشاكل مصر الاقتصادية ويسهم في حل البطالة من خلال منح الأولوية للمشروعات ذات العمالة الكثيفة والمشروعات التكنولوجية ذات المردود العالي، موضحا أن تصدير المواد الخام حرام، لأنه يتم استيرادها بعد تصنيعها ودفع أموال أضعاف بالعملة الصعبة وتضيع علينا أرباح كثيرة.