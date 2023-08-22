أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء بأسواق الفيوم

شهدت أسواق ومحلات بيع الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس انخفاضًا طفيفًا في الأسعار، وخاصة فى أسعار الدواجن البيضاء والتى يرتفع الطلب عليها للاستهلاك المنزلي.

وتباينت أسعار اللحوم الحمراء من منطقة إلى أخرى وتراوح سعر الكيلو بين 260 إلى 290 جنيهًا بينما بلغ سعر الكيلو من لحوم الماعز 310 جنيهات، مع عدم التزام الجزارين بأسعار موحدة.

وتم بيع الكيلو من الدواجن البيضاء بمبلغ 63 جنيهًا في محلات بيع الدواجن للمستهلك، وذلك بفرق 7 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 57 جنيهًا والساسو 100 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 110 جنيهات.

وتم بيع كيلو الرومي بمبلغ 97 جنيهًا والبط البلدي بمبلغ 83 جنيهًا والبط المولار بمبلغ 80 جنيهًا ووصل سعر البانيه الى 140 جنيهًا، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 75 جنيهًا وأوراك بالعظم بمبلغ 70 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 75 جنيهًا والهياكل 30 جنيهًا والأجنحة 50 جنيهًا، بينما سجل سعر البيض 110 جنيهات للكرتونة.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والجزارين بالفيوم

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، والبقوليات، وقسم المعلبات الغذائية، والعصائر، والمخللات، ومنتجات الألبان، والعسل والمربى، وزيت الطعام، والسمن النباتي.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.