رئيس الغرف التجارية بالسويس: نخطط لعمل نموذج خدمي للتجار مثل مجمع التحرير

قال محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس، إن مجلس إدارة الغرفة الجديد لن يكتفي بما وصل به الحال في الغرفة من تطور ملحوظ أشاد به معظم تجار السويس، بل وضع خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتقديم خدمات أكثر يسهل علي التجار كافة ما يحتاجونه.

وأضاف الملاح خلال تصريح خاص لـ “بوابة الوفد الالكترونية”، أن المجلس يحلم بجعل مبني الغرفة نموذج مصغر من مجمع التحرير فيه كل الخدمات الحكومية في كافة الوزارات التي يحتاجها التاجر.

وأكد الملاح، أن المجلس يقوم حاليا بدراسة الاستثمار في موارد الغرفة والمبني الخاص بها وذلك لزيادة الإيرادات التي ستساهم بشكل كبير في التطور.