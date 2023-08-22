الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

رئيس الغرف التجارية بالسويس: نخطط لعمل نموذج خدمي للتجار مثل مجمع التحرير

محمد الملاح رئيس
محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس

قال محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس، إن مجلس إدارة الغرفة الجديد لن يكتفي بما وصل به الحال في الغرفة من تطور ملحوظ أشاد به معظم تجار السويس، بل وضع خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتقديم خدمات أكثر يسهل علي التجار كافة ما يحتاجونه.

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وأضاف الملاح خلال تصريح خاص لـ “بوابة الوفد الالكترونية”، أن المجلس يحلم بجعل مبني الغرفة نموذج مصغر من مجمع التحرير فيه كل الخدمات الحكومية في كافة الوزارات التي يحتاجها التاجر.

وأكد الملاح، أن المجلس يقوم حاليا بدراسة الاستثمار في موارد الغرفة والمبني الخاص بها وذلك لزيادة الإيرادات التي ستساهم بشكل كبير في التطور.

 