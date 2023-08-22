"قبلة" تفسد احتفالات تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات| فيديو

"قبلة" تفسد احتفالات تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات، على الرغم من أنها لفتة عفوية طبيعية، وهذا ما كشفته لاعبة خط الوسط الإسبانية جينيفر هيرموسو، بعد موجة انتقادات حادة لــ لويس روبياليس، بعدما قبلها خلال الاحتفالات بلقب كأس العالم للسيدات.

وعانق روبياليس، جميع لاعبات المنتخب الإسباني عند توزيع الميداليات الذهبية عليهن، لكنه قام بتقبيل اللاعبة جينيفر بعد معانقته لها، في حضور شخصيات بارزة، من بينهم ملكة إسبانيا، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

"قبلة" تفسد احتفالات تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات



ورغم تقديم روبياليس، اعتذارا عن سلوكه، مؤكدا أنه حصل دون أي نية سيئة في لحظة فرح كبيرة، والأمر أحدث ضجة واسعة وانتقادات لاذعة ، إلا أن تصرفه لم يمر مرور الكرام.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "ضجة واسعة وانتقادات لاذعة.. "قُبلة" تفسد تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات".

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