تسليم شهادات برنامج الوعي التكنولوجي للشباب في قرية أولاد الياس بأسيوط

تم تسليم شهادات المعهد الأمني لوزارة الداخلية ضمن برنامج الوعي التكنولوجي للشباب في قرية أولاد الياس بمركز صدفا فى محافظة أسيوط، وقام بتنفيذ هذا البرنامج مركز تدريب الحاسب الآلي بالتعاون مع مندوب من وزارة الاتصالات وحياة كريمة، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وبحضور راندا اسماعيل، مديرة مركز التدريب على علوم الحاسب الآلي بأبوتيج.

وتم تنظيم هذه المناسبة المهمة بغرض تكريم الشباب الذين أتموا بنجاح دورة التوعية التكنولوجية التي تهدف إلى رفع الوعي حول أمان استخدام التكنولوجيا في المجتمع. وقد شارك في هذه الدورة مجموعة من الشباب المهتمين بالتكنولوجيا والذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بتحقيق الاستدامة الرقمية في مجالات عملهم وحياتهم الشخصية.

وتضمنت دورة الوعي التكنولوجي مجموعة من الفعاليات والنشاطات التفاعلية التي تساعد الشباب على فهم تهديدات الأمان الرقمي وكيفية حماية أنفسهم وأجهزتهم من الاختراق والاحتيال. وتستند هذه الدورة إلى المفاهيم الأساسية في مجال الأمان المعلوماتي والتشفير والحماية الشخصية عبر الإنترنت.

في ختام هذه الدورة، تم تسليم شهادات معتمدة للشباب الذين أكملوا البرنامج بنجاح، بهدف تشجيعهم على تطوير مهاراتهم والمساهمة في نشر الوعي التكنولوجي في أوساط مجتمعهم. وعبر الحضور عن فخرهم بإتمام الشباب هذه الدورة وثقتهم في قدرتهم على تحقيق التغيير الإيجابي في مجتمعهم من خلال الاستغلال الآمن للتكنولوجيا.

تعد مبادرات مثل هذا البرنامج الوعي التكنولوجي للشباب بمثابة أدوات قوية لمكافحة التهديدات الرقمية وتعزيز السلامة الإلكترونية. إن تزويد الشباب بالمعرفة والتدريب اللازمين يسهم بشكل كبير في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات التكنولوجية والمساهمة في تطور المجتمع بطرق إبداعية وآمنة.

تسليم شهادات برنامج الوعي التكنولوجي للشباب في قرية أولاد الياس بمركز صدفا

تسليم شهادات برنامج الوعي التكنولوجي للشباب في قرية أولاد الياس بمركز صدفا

تسليم شهادات برنامج الوعي التكنولوجي للشباب في قرية أولاد الياس بمركز صدفا