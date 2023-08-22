حملة نظافة وتجميل لطريق أسيوط سوهاج الزراعي في أبوتيج بأسيوط

تابع الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، عملية تحسين النظافة في مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، وكان هاني محمد إبراهيم، نائب رئيس المركز، يرافقه في هذه المتابعة، إلى جانب مؤمن جابر، مدير قسم النظافة، وناصر حالوش، مدير الأزمات، وعويضة، المسؤول عن الحملة الميكانيكية.

وتم تنفيذ جزء من الخطة التنفيذية لتطوير نظام النظافة، حيث تم نقل عدد من الصناديق وتوزيعها على طول طريق أسيوط - سوهاج الزراعي، وجارٍ حاليًا متابعة استخدام هذه الصناديق وفحص فائدتها لتحسين المستوى العام للنظافة في المنطقة.

وأعرب الدكتور محمد عبدالراضي عن تقديره لجهود فريق العمل وتفانيهم في السعي لتحقيق تحسين مستدام في نظام النظافة في المركز. كما أشار إلى أهمية العمل المشترك بين الجهات المعنية، بما في ذلك المواطنين، للحفاظ على نظافة المنطقة ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.

وأعرب هاني محمد إبراهيم عن رضاه تجاه سير العملية حتى الآن وعن استعداده لتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة لضمان استمرار تحسين نظام النظافة في المنطقة.

وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة من المبادرات والحملات التي يقوم بها المسؤولون في مركز ومدينة أبوتيج؛ بهدف تحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتحسين جودة الحياة في المنطقة. وتعد هذه المجهودات مبادرة إيجابية وإضافية إلى التنمية المستدامة التي يسعى المركز لتحقيقها في مختلف القطاعات.

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج

حملة نظافة وتجميل لطريق اسيوط سوهاج الزراعي في ابوتيج