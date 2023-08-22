إزالة المخلفات من المجرى المائي لقرية بني غالب بأسيوط

قام المهندس عمر سيف النصر، رئيس الإدارة المركزية للري بأسيوط، بزيارة تفقدية إلى ترعة بني غالب في منطقة جحدم، برفقة المهندس مدير عام ري أسيوط والمهندس المفتش القبلي بأسيوط، وكذلك المديرين المسؤولين عن الأعمال ومهندس ري أسيوط.

تأتي هذه الزيارة في إطار التوجيهات الصادرة من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حيث تهدف إلى إشراف ومتابعة عملية إزالة الرمال والمخلفات من داخل المجرى المائي للترعة.

تُعَتَّبرُ ترعة بني غالب أحد الأهمية التاريخية والاقتصادية في المنطقة، حيث تزود المزارع والأراضي الزراعية المجاورة بالمياه اللازمة للري والزراعة. ولكي تستمر العملية الزراعية بنجاح وفعالية، يتعين الحفاظ على المجرى المائي للترعة وتأمينه من أي تراكمات للرمال والمخلفات التي قد تؤثر سلبًا على تدفق المياه.

وقد قامت الفرق الفنية بإزالة الرمال والمخلفات الموجودة بداخل المجرى المائي للترعة، بهدف تحسين أداء التصريف المائي وضمان استمرارية الري بشكل فعال. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الجهات المعنية بتحسين البنية التحتية لقطاع الري وضمان استدامته.

وثمَّن المهندس عمر سيف النصر جهود الفرق الفنية في تنفيذ هذه المهمة بكفاءة واحترافية عالية، مؤكدًا على أهمية دور قطاع الري في التنمية المستدامة للمنطقة، وضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لحفظ وصيانة المجاري المائية لضمان توفير المياه بشكل مستدام للأراضي الزراعية.

ازاله الرمال والمخلفات من داخل المجرى المائي لترعه بني غالب

ازاله الرمال والمخلفات من داخل المجرى المائي لترعه بني غالب

ازاله الرمال والمخلفات من داخل المجرى المائي لترعه بني غالب

ازاله الرمال والمخلفات من داخل المجرى المائي لترعه بني غالب

ازاله الرمال والمخلفات من داخل المجرى المائي لترعه بني غالب